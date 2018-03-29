Каникулы для младших школьников в Петербурге продлили до 6 апреля из-за ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Санкт-Петербурге на неделю продлили каникулы ученикам первых-четвертых классов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию. Ранее все школы города досрочно ушли на каникулы с 21 марта.

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"В целях предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения Санкт-Петербурга на основании письма руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу каникулы для обучающихся первых-четвертых классов государственных образовательных учреждений продлеваются до 6 апреля", - сказали в пресс-службе.

Образовательным учреждениям также рекомендовали усилить мероприятия по профилактике, включая проветривание помещений, осмотр учащихся перед началом занятий и приостановку образовательного процесса на срок не менее семи дней, если количество заболевших превысит 20% в классе или школе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге с 19 по 25 марта показатель заболеваемости совокупного населения превысил уровень значения недельного эпидемического порога на 41,9%. При этом показатель заболеваемости взрослого населения выше уровня значения недельного эпидемического порога на 44,2%, детей в возрасте трех-шести лет - на 6,9%, детей 7-14 лет - на 30,4, а детей до двух лет - ниже уровня значения недельного эпидемического порога на 3,4%. Число госпитализированных больных составило от 194 до 266 человек в день или 1,5% до 13,0% от числа заболевших. Среди госпитализированных дети составили 54%.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю, в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 76,1%.