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В регионах проверят ресурсы для развития дополнительного образования детей

Общество
29 марта, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В Департаменте проектной деятельности правительства России также отметили, что предстоит разработать и новые образовательные программы, лучше отвечающие современным требованиям

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проверка ресурсов организаций, где дети получают дополнительное образование, пройдет в российских регионах. Об этом заявили в Департаменте проектной деятельности правительства России по итогам президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В каждом регионе предстоит провести инвентаризацию инфраструктуры образовательных организаций от вузов до стадионов и музыкальных школ, чтобы определить, где есть неиспользуемые возможности для развития дополнительного образования для детей... Это позволит более эффективно использовать имеющиеся площади, оборудование и время преподавателей", - отметили в департаменте.

В департаменте уточнили, что в 2017 году в рамках эксперимента такую инвентаризацию провели в некоторых муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ульяновской, Владимирской, Калининградской и Новгородской областей. По итогам анализа оказалось, что более 12 тыс. объектов культурной, технической, естественнонаучной, спортивной направленностей "простаивают сотни тысяч часов в неделю" и что у более 10 тыс. специалистов в среднем есть 19 свободных часов в неделю, которые можно отвести на ведение кружков.

Как отметили в департаменте, предстоит разработать и новые образовательные программы, лучше отвечающие современным требованиям, а также больше привлекать практиков из реального сектора экономики. Кроме того, нужно снять существующие организационные и финансовые барьеры, которые не позволяют образовательным организациям эффективно использовать ресурсы друг друга. Например, необходимо упростить взаимные расчеты между образовательными организациями.

"Предложения по изменению положений закона "Об образовании в РФ" Минобрнауки России, Минфин России и заинтересованные ведомства должны представить до 1 августа 2018 года. Также до 10 июня 2018 года Минобрнауки России и Минфин России совместно с руководством регионов, в которых большое количество детей не участвуют в программах дополнительного образования из-за нехватки инфраструктуры, должны представить предложения по дополнительному финансированию создания такой инфраструктуры", - заключили в департаменте.

К 2020 году планируется достичь установленного указом президента охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

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Темы
Ульяновская область Новгородская область Владимирская область Калининградская область Ханты-Мансийский автономный округ
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