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Заболеваемость гриппом и ОРВИ зимой 2017 года была на 22% ниже уровня 2016 года

Общество
30 марта, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также напомнила, что в этом эпидсезоне от болезни было привито почти 46% населения

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в зимние месяцы этого года была на 22% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Осенью 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находился примерно на том же уровне, что и в 2016 году, отметила она. "За зимние периоды декабрь, январь и февраль заболеваемость гриппом и ОРВИ суммарно была на 22 процента меньше, чем в году предыдущем", - заявила глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что в этом эпидсезоне было привито от гриппа почти 46% населения.

"Сегодня мы выходим из эпидситуации сезонного подъема гриппа и ОРВИ, и я уверена, что в течение двух недель ситуация стабилизируется и эпидсезон мы будем считать завершенным", - добавила Попова.

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