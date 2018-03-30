Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голодец: разница между регионами по продолжительности жизни остается огромной

Общество
30 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По словам вице-премьера, некоторые субъекты превысили планку в 80 лет, но в других она находится на отметке ниже 70 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Продолжительность жизни в России стоит на пороге достижения рекордного значения в 73 года, однако разброс по регионам остается значительным. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая на заседании коллегии Минздрава РФ.

"Продолжительность жизни, которой удалось достичь, это 72,7, мы вплотную приблизились к порогу в 73. Это реально спасенные человеческие жизни... Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятной цифры - от 64 лет до 80 лет", - сказала Голодец.

По словам вице-премьера, есть регионы, которые превысили планку в 80 лет - это Ингушетия и Москва - в скором времени. Также в России есть 10 регионов, которые по итогам года выйдут на показатели продолжительности жизни выше 75 лет. В более чем 20 регионах РФ, по словам вице- премьера, сохраняется продолжительность жизни ниже 70 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. При этом, отметил он, необходимо, чтобы "росла продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь".

В 2000 году средняя продолжительность жизни в России составляла немногим более 65 лет. В 2017 году показатель достиг исторического максимума и составил почти 73 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Песков не считает цензурой свою просьбу не публиковать запись встречи со студентами ВШЭ
5
Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама