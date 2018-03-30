Голодец: разница между регионами по продолжительности жизни остается огромной

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Продолжительность жизни в России стоит на пороге достижения рекордного значения в 73 года, однако разброс по регионам остается значительным. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая на заседании коллегии Минздрава РФ.

"Продолжительность жизни, которой удалось достичь, это 72,7, мы вплотную приблизились к порогу в 73. Это реально спасенные человеческие жизни... Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятной цифры - от 64 лет до 80 лет", - сказала Голодец.

По словам вице-премьера, есть регионы, которые превысили планку в 80 лет - это Ингушетия и Москва - в скором времени. Также в России есть 10 регионов, которые по итогам года выйдут на показатели продолжительности жизни выше 75 лет. В более чем 20 регионах РФ, по словам вице- премьера, сохраняется продолжительность жизни ниже 70 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. При этом, отметил он, необходимо, чтобы "росла продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь".

В 2000 году средняя продолжительность жизни в России составляла немногим более 65 лет. В 2017 году показатель достиг исторического максимума и составил почти 73 года.