Сотрудники генконсульства США в Петербурге вывозят вещи и мебель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Коробки с вещами и предметы мебели начали вывозить на машине из здания генерального консульства США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, которое власти РФ закрывают с 31 марта в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, передает корреспондент ТАСС. В настоящее время ситуация у диппредставительства спокойная, здание находится под охраной полиции.

Двери консульства открыты, в него проходят люди. Ранее также курьерской службой вывезли несколько мешков и пакетов с вещами. Во двор дипмиссии периодически заезжает автомобиль с дипломатическими номерами.

На месте также находятся журналисты, включая фотокорреспондентов и телеоператоров. Каких-либо объявлений, оповещающих о скором закрытии генконсульства, на дверях не размещено, флаг США на здании приспущен.

Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.