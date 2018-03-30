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Полиция не подтверждает информацию о краже 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга

Общество
30 марта, 16:27 UTC+3

Собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что сотрудники проверяют эту информацию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Полиция не подтверждает размещенную в некоторых СМИ информацию о краже 50 кг пельменей из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

"Пока не подтверждаем эту информацию. Ни заявлений, ни сообщений [не поступало]. Сейчас мы проверим информацию - откуда это взялось", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные в масках украли из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге 50 кг пельменей. Как сообщил журналистам один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькиницкий, ограбление произошло вечером в четверг, когда кафе уже готовилось к закрытию. Денег в кассе, по словам шеф-повара, к тому моменту не было, так как уже была проведена инкассация. Однако возле кассы стоял морозильник, откуда и были украдены замороженные пельмени.

Владимир Олькиницкий в беседе с ТАСС отметил, что прокомментирует ситуацию позднее.

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