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Специалисты взяли пробы земли и воды возле "Ядрова" для оценки ущерба экологии

Общество
30 марта, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Отмечается, что экологи уже зафиксировали несколько серьезных нарушений, связанных с эксплуатацией полигона

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Полигон ТБО "Ядрово" под Волоколамском

Полигон ТБО "Ядрово" под Волоколамском

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты взяли пробы почвы и воды вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Результаты лабораторного анализа этих проб позволят оценить ущерб окружающей среде от свалки, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Кириллов.

"Сегодня проводилось взятие проб воды и почвы в районе полигона "Ядрово". Далее будет проходить анализ этих проб, и рассчитываем к концу следующей недели получить итоговые результаты. Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО "Ядрово" (оператор полигона - прим ТАСС)", - приводятся слова Кириллова в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Он добавил, что к настоящему моменту экологи уже зафиксировали несколько серьезных нарушений, допущенных при эксплуатации полигона и ведении технической документации. "На следующей неделе начнем процедуру привлечения к административной ответственности", - добавил замминистра.

Проблема и решение

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрова" и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрова", однако анализы крови детей не подтвердили эту версию.

Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом, нейтрализующим плохо пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день.

Дополнительно к этому на постоянной основе в Волоколамском районе из-за "Ядрова" заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре города Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Новая часть "Ядрова" была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта часть начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.

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