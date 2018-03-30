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Любимов: вопросы мусоропереработки надо решать на федеральном уровне

Общество
30 марта, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава Рязанской области подчеркнул, что регион не может себе позволить строительство современного завода из-за его стоимости

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Проблема строительства мусороперерабатывающих предприятий в регионах нуждается в федеральном регулировании, так как зачастую у субъектов нет средств и территорий для создания необходимой инфраструктуры. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пятницу выразил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Это такая тема тяжелейшая сейчас для нашей страны, крайне тяжелая. И каким-то образом, на мой взгляд, ее надо, в первую очередь, на федеральном уровне решать. Сначала это была местная ответственность муниципальных органов. Ясно, что они не могут с этим справиться, поскольку возможности у всех разные. Теперь она стала не так давно темой региональной", - сказал губернатор.

По мнению Любимова, сегодня стало очевидно, что регионы не могут самостоятельно справиться с проблемой утилизации мусора и строительства мусороперерабатывающих предприятий, что ярко доказывает опыт Москвы и Подмосковья.

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"На федеральном уровне надо корректировать законодательство, брать определенные затраты на себя, потому что мы можем по пальцам пересчитать на руках регионы, которые смогут себе позволить построить суперсовременнейший мусороперерабатывающий завод. Рязанская область позволить себе такого не может, потому что он стоит минимум под 6 млрд рублей. Московская область себе позволить может, но у них времени нет, потому что он еще и строится достаточно длительный срок", - сказал Николай Любимов.

Общаясь с журналистами, губернатор отметил, что регион сейчас не имеет никаких соглашений и договоренности о приеме мусора из столицы. В ближайшее время в Рязанской области на конкурсной основе выберут регионального оператора по обращению с отходами. По словам Николая Любимова, власти рассчитывают, что эту функцию будет выполнять государственная компания, которая сможет гарантировать, что мусор из других регионов не появится в Рязанской области.

Ранее сообщалось, что рассматривается проект вывоза из Москвы до 3 млн тонн бытового мусора (ТБО) по железной дороге в соседние регионы на полигоны. Минприроды РФ рассматривает этот вариант, поскольку в столичном регионе обострилась проблема утилизации мусора. Кроме того, после закрытия полигона "Кучино" в Балашихе, в ряде регионов ЦФО начались акции против строительства мусороперерабатывающих предприятий и размещения несанкционированных свалок.

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