Эксперт: мусорный полигон в Волоколамске не принимает опасные отходы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мусорный полигон "Ядрово" в подмосковном Волоколамске, с действием которого жители связывают массовое недомогание у детей, не принимает опасные отходы, выброса особо вредных веществ быть не могло. Такое мнение на сайте Общественной палаты РФ опубликовала председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

"Полигон [в Волоколамске], который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может, - отметила эксперт. - Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей".

Дударева отметила, что неприятный запах с полигона неизбежен, потому что пока закрыты другие подобные объекты в области по переработке отходов, но не открыты своевременно новые мощности. "Проблемы в этой сфере, несомненно, есть. Надеемся, что власти Подмосковья решат в ближайшем будущем этот вопрос", - сказала она. Московский регион в любом случае не обойдется без объектов в области переработки отходов, заверила эксперт.

При этом она считает, что "истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье".

Общественность и прессу Дударева призвала не спекулировать на экологической тематике.

Глава комиссии напомнила, что в Общественной палате с 16 марта открылась горячая линия "Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами". На сегодняшний день поступило более 700 звонков. "Много звонят из Волоколамска и близлежащих населенных пунктов. Люди раздражены, опасаются массового отравления, жалуются на бездействие властей. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации", - подчеркнула она.

Ситуация в Волоколамске

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска 21 марта обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске.

Вместе с тем Роспотребнадзор не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске с 9 марта, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

Местные жители не раз жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее, в связи с этим 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня. К этой дате нидерландская компания Multriwell должна запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется на основе современных технологий 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.