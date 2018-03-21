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Губернатор Подмосковья прибыл на полигон "Ядрово" для контроля ситуации

Общество
21 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что резкое понижение атмосферного давления стало причиной выбросов свалочного газа на полигоне

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в среду на полигон бытовых отходов "Ядрово", свалочный газ с которого мог стать причиной жалоб на самочувствие более 50 детей.

"Андрей Воробьев на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы губернатора.

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Также в Волоколамск выехала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и пообщаться с местными жителями.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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