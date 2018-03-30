В Калининграде прошли учения по ликвидации террористов на стадионе ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Учения по ликвидации террористов, забросивших на футбольное поле взрывные устройства с помощью беспилотников и захвативших заложников, прошли в пятницу на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В тренировке задействовали сотрудники полиции, ФСБ, Федеральной службы охраны, МЧС, регионального управления Росгвардии, службы медицины катастроф, вертолет авиации ФСБ.

"В ходе учения проверена эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищенности спортивных объектов. Отработана практическая реализация плана проведения первоочередных мер по пресечению террористических актов и эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.

По легенде учений, террористы с помощью беспилотного летательного аппарата доставили два взрывных устройства на футбольное поле стадиона "Калининград", произвели их подрыв и захватили в заложники болельщиков, находившихся на стадионе. Решены задачи по ликвидации террористической угрозы, проверена профессиональная подготовка руководящего состава территориальных органов и их подразделений.

Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.