Операция по выводу боевиков "Фейлак ар-Рахман" из Восточной Гуты близка к завершению

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей из Восточной Гуты близка к завершению. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей из анклава близка к завершению", - сказал Евтушенко.

По его словам, под контролем Центра по примирению, с соблюдением необходимых мер безопасности по гуманитарному коридору "Эрбин" седьмой день продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей.

"Для увеличения пропускной способности этого гуманитарного коридора, российской стороной при поддержке правительства Сирийской Арабской Республики был открыт дополнительный пункта пропуска. Вчера через гуманитарный коридор "Эрбин" вышло 7003 человека", - сообщил начальник Центра.

Гуту покинули 144 тыс. человек

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 143801 человек", - сказал Евтушенко.

Он уточнил, что "с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 31915 боевиков и членов их семей". "Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", - добавил генерал.

Евтушенко напомнил, что для жителей Думы продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин, где развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания помощи.

"Сегодня через этот коридор вышло 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 29102 человека", - уточнил глава Центра по примирению.

Нарушения перемирия

"Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что в целом на территории Сирии при содействии центра по примирению налаживается мирная жизнь.

"Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Расм-Эль-Азбд провинции Алеппо, в ходе которой жителям выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода", - сообщил начальник центра.

Он рассказал, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 54 сирийцам, в том числе 12 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 119 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 440 человек", - добавил он.