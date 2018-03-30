Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На фестивале в горах Сочи покажут полеты на снегоходах и трюки на сноубордах

Общество
30 марта, 22:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, марта. /ТАСС

Организаторы планируют, что фестиваль соберет более 5 тыс. лыжников и сноубордистов из разных регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 30 марта. /ТАСС/. Полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах покажут гостям спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который открылся в пятницу на горном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp невозможно представить без <…> впечатляющих соревнований и шоу. Захватывающие дух полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах, бег, йога и фитнес-тренировки проходят с 30 марта по 8 апреля на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи", - рассказали в пресс-службе.

С 1 апреля в сноу-парке на высоте 1600 м над уровнем моря стартуют соревнования сноубордистов и лыжников. Они продемонстрируют прыжки через трамплин с пролетом более 20 м. На фестивале отметят день сноубордического веселья и проведут уроки катания для участников фестиваля, которые не очень уверенно стоит на доске или лыжах.

"Третьего апреля сноубордисты будут кидать с горы гигантские игральные кости, на которых выпадут составляющие трюка. А 7 апреля - вылетать с пирамиды напротив телескопической линейки с кнопкой и пытаться дотронуться до нее сноубордом. Главным судьей соревнований станет Соня Федорова (выступала в составе российской сборной на зимней Олимпиаде 2018 года)", - отметили в пресс-службе фестиваля.

По информации организаторов, за десять дней работы фестиваль соберет более 5 тыс. лыжников и сноубордистов из разных регионов России, а также профессиональных райдеров-спортсменов по зимним видам спорта из Новой Зеландии, США и европейских стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
США Россия Новая Зеландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хитроу не комментируют информацию о досмотре прибывшего из Москвы самолета
2
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России
5
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
6
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
7
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники