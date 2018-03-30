На фестивале в горах Сочи покажут полеты на снегоходах и трюки на сноубордах

СОЧИ, 30 марта. /ТАСС/. Полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах покажут гостям спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который открылся в пятницу на горном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp невозможно представить без <…> впечатляющих соревнований и шоу. Захватывающие дух полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах, бег, йога и фитнес-тренировки проходят с 30 марта по 8 апреля на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи", - рассказали в пресс-службе.

С 1 апреля в сноу-парке на высоте 1600 м над уровнем моря стартуют соревнования сноубордистов и лыжников. Они продемонстрируют прыжки через трамплин с пролетом более 20 м. На фестивале отметят день сноубордического веселья и проведут уроки катания для участников фестиваля, которые не очень уверенно стоит на доске или лыжах.

"Третьего апреля сноубордисты будут кидать с горы гигантские игральные кости, на которых выпадут составляющие трюка. А 7 апреля - вылетать с пирамиды напротив телескопической линейки с кнопкой и пытаться дотронуться до нее сноубордом. Главным судьей соревнований станет Соня Федорова (выступала в составе российской сборной на зимней Олимпиаде 2018 года)", - отметили в пресс-службе фестиваля.

По информации организаторов, за десять дней работы фестиваль соберет более 5 тыс. лыжников и сноубордистов из разных регионов России, а также профессиональных райдеров-спортсменов по зимним видам спорта из Новой Зеландии, США и европейских стран.