Патриарх Кирилл в канун праздника Входа Господня в Иерусалим освятит ветви верб

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит вечером в субботу ветви верб - напоминание о ваийях (греч. "ветка"), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря. Богослужение накануне праздника Входа Господня в Иерусалим пройдет в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе патриарха.

"В канун праздника Входа Господня в Иерусалим патриарх совершит всенощное бдение в храме Христа Спасителя. По традиции во время богослужения будет совершено освящение ваий", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"В России мы приходим в храм с ветками вербы, которые первые распускаются у нас весной, в память о том, как люди встречали Иисуса Христа, въезжавшего в Иерусалим на ослике, с цветами и пальмовыми ветвями - как царя. В разных странах, где растут пальмы, христиане приносят их в праздник в храм. В других - иные растения. Например, в Италии - ветки оливковых деревьев, во Франции - самшит, розмарин и лавр", - рассказал ТАСС настоятель храма Воскресения Христова в Рабате (Марокко) священник Максим Массалитин.

В субботу утром православная церковь вспоминает также чудо воскрешение Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи.