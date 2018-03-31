СМИ: в кофейнях в Калифорнии могут появиться предупреждения любителям напитка

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Предупреждения о вредном веществе, содержащемся в кофе, могут появиться в калифорнийских кафе. Как сообщила в пятницу телекомпания Fox 5, в штате Калифорния действует правило, согласно которому в специальный список вносят вещества, способные потенциально вызвать онкологическое заболевание. Одно из таких веществ - акриламид - может образовываться при обжарке кофейных зерен. В 2010 году некоммерческая организация "Совет по вопросам образования и исследований токсичных веществ" подала в суд Лос-Анджелеса иск, согласно которому компании-поставщики кофе и компании-дистрибьюторы обязаны помещать на упаковках соответствующую информацию для потребителей.

По данным телекомпании, в ходе предварительных слушаний суд вынес решение против компаний-ответчиков. При этом суд сослался на "Закон штата Калифорния о чистой питьевой воде и контроля над токсичными веществами", принятый в 1986 году. Согласно этому закону компании обязаны предоставлять своим клиентам "ясное и понятное предупреждение" о содержащихся в продукции веществах, которые могут представлять опасность для здоровья.

"Это еще не окончательное решение, но это - важная весть, - заявил в интервью телекомпании адвокат истцов Рафаэль Метцгер. - Это важно для здоровья людей". По его словам, еще до вынесения предварительного судебного решения по крайней мере 13 истцов согласились размещать соответствующее уведомление на товарах, остальные компании решили ожидать окончательного решения.

Против утверждений истцов выступил президент и главный управляющий Национальной ассоциации кофе Уильям Мюррей. "Как было доказано вновь и вновь, кофе - это полезный напиток, - привела его заявление телекомпания Fox 5. - Нынешний иск - это, фактически, насмешка над законом Калифорнии. Иск вводит потребителей в заблуждение и не несет пользы для здоровья общественности".

Ученые изучали последствия употребления кофе на протяжении многих лет, отметила телекомпания и эти исследования показали, что кофе по целому ряду параметров полезно для здоровья, в частности, его употребление может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза и возникновения диабета второго типа, а также болезни Альцгеймера и даже некоторых видов онкологических заболеваний. В то же время в ходе исследования, проведенного Международным агентством по изучению онкологических заболеваний, которое действует при Всемирной организации здравоохранения, был сделан вывод о том, что употребление чрезмерно горячих напитков "может оказать канцерогенный эффект на людей" из-за ожога внутренних органов.

Что же касается акриламида, то, как отметила Fox 5, помимо кофе это вещество можно обнаружить в картофеле, хлебе, крекерах, консервированных оливках и сливовом соке, хотя его наличие не всегда отмечается на этикетке.