Власти Токио впервые рассчитали потенциальный ущерб от возможного удара супертайфуна

ТОКИО, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Власти Токио впервые провели расчет и опубликовали оценочные данные потенциального ущерба, который может быть нанесен японской столице ударом супертайфуна. И на основе этих расчетов Токио планирует начать подготовку к возможному удару стихии.

Так, по данным специалистов специальной комиссии, в случае удара по столице тайфуна с атмосферным давлением в 910 гПа в эпицентре, высота волн в Токийском заливе поднимется до 6 м, а из-за ливневых дождей уровень затопления в некоторых районах столичной префектуры может достичь 10 м. Подчеркивается, что затопленными могут оказаться 17 из 23 столичных района, которые занимают территорию в 212 кв. км - они включают в себя ключевые деловые и коммерческие центры японской столицы.

Власти Токио поручили каждому отдельному району разработать собственную карту стихийного бедствия, на которой будут указаны маршруты эвакуации и расположение эвакуационных центров. Каждый район в японской столице оперирует как небольшой отдельно взятый город - в них, к примеру, различаются социальные выплаты для жителей и даже некоторые административные нормы.

Правительство Японии и власти японских городов уделяют большое внимание подготовке к потенциальным стихийным бедствиям, учитывая трагедию 2011 года, когда страну сотрясло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее волны цунами. В частности, последние годы идет активная подготовка к землетрясению в разломе Нанкай, которое многие специалисты считают практически неизбежным. Согласно существующим расчетам, это землетрясение может унести жизни 320 тыс. человек. Вероятность того, что подобная сейсмическая активность произойдет в ближайшие 30 лет, составляет около 70%. По прогнозам сейсмологов, подземные толчки на территории разлома протяженностью порядка 700 км в Тихом океане могут привести к колебаниям магнитудой 9. Согласно статистике, землетрясения магнитудой более 8 происходят в этом районе раз в 100-200 лет.