Курорт "Архыз" закрывает горнолыжный сезон

ЧЕРКЕССК, 31 марта. /ТАСС/. Праздник закрытия горнолыжного сезона 2017-2018 годов На всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) собрал в субботу на высоте 2,24 тыс. метров более 150 туристов. Гости торопятся напоследок накататься, чтобы хватило до следующего года, а в перерывах между спусками слушают саксофон, едят пловом и суп шурпу, рассказал ТАСС представитель АО Курорты Северного Кавказа (КСК) Игорь Школа.

"Сегодня в празднике официального закрытия горнолыжного сезона участвует примерно 150 туристов, но на самом деле людей гораздо больше - многие настолько торопятся спуститься по трассам на лыжах в оставшееся до закрытия сезона время, что не тратят это время на суп шурпу и концертную программу", - сказал Школа.

Он отметил, что в субботу на "Архызе" отличная погода - солнечно, температура плюс 4 градуса, "отсюда прекрасно виден Главный Кавказский хребет, на фоне которого фотографируется практически каждый участник праздника официального закрытия горнолыжного сезона".

"Мы уже со своей компанией и прокатились несколько раз по трассам, и сфотографировались на фоне гор. На празднике отведали шурпу, плов, сейчас вот пьем глинтвейн и с удовольствием слушаем в исполнении саксофониста знаменитое танго "Брызги шампанского", джазовые композиции. Тепло, солнечно, настроение отличное, обязательно приеду в "Архыз", если получится, и в следующем сезоне",- поделилась с ТАСС своими впечатлениями Татьяна Ивина, приехавшая на курорт из Ставрополя.

Новые трассы и канатные дороги

После закрытия сезона на "Архызе" продолжится строительство новых трасс и канатных дорог, сообщили в пресс-службе АО Курорты Северного Кавказа (КСК). "Хотя строительство не прекращалось и зимой, оно активно продолжится на северном склоне, к следующей зиме запустим - это будет еще 11 км трасс и три секции канатной дороги. То есть к следующему сезону общая протяженность горнолыжных трасс увеличится почти вдвое - с 14,8 до почти 26 км", - рассказала ТАСС представитель КСК Екатерина Жигало.

Она добавила, что пропускная способность канатных дорог на "Архызе" сейчас 6600 человек в час, к следующему сезону с вводом новых "канаток" пропускная способность увеличится на 35% и составит 9100 человек в час. "Кроме того, сейчас канатная дорога поднимает горнолыжников до отметки 2 тыс. 240 метров, а новая дорога в следующем сезоне позволит поднимать туристов на высоту 2 тысячи 505 метров",- отметила собеседница агентства.

По ее словам, в воскресенье, 1 апреля, для гостей курорта еще будут открыты трассы и канатные дороги в туристической деревне Романтик, а уже со 2 апреля "Архыз" начнет подготовку к летнему сезону отдыха.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Благодаря наличию системы искусственного оснежения склонов на всех трассах курорта обеспечивается высокое качество снежного покрытия. На двух трассах - "Джульетта" и "Купидон" - работает система освещения склонов, это позволяет открывать их для гостей в вечернее время.

Работает детский конвейерный подъемник SunKid. Согласно данным, размещенным на официальном сайте курорта, на текущий момент суммарный туристический поток на площадку составил около 800 тысяч посетителей со всей России.