На статуи во Франции экологи надели противогазы в знак протеста против загрязнения воздуха

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Французские экологи провели в субботу акцию протеста против загрязнения атмосферы в стране, надев противогазы на статуи в Париже, Страсбурге и в других крупных городах. Об этом сообщило агентство AFP.

Организаторами выступило местное отделение Greenpeace, ассоциация France Nature Environnement и ряд других.

В столице местом проведения акции была выбрана центральная площадь Согласия, по краям которой установлены женские статуи, символизирующие лучшие города страны. В Страсбурге противогазы были одеты на четыре крупные статуи трудящимся региона, установленные на Вогезском проспекте. Как объяснили организаторы местной акции - ассоциация Zro dchet, именно эта артерия города была выбрана за ее сильную загрязненность воздуха. У монументов манифестанты установили плакаты с надписями "Дышать воздухом опасно для жизни", "Наши легкие больше не могут терпеть" и "Заводы по сжиганию мусора - это убийцы".

Акция французских экологов была проведена в день, когда истекает срок, в течение которого власти страны должны передать в Европейскую комиссию правительственный план борьбы против загрязнения воздуха. Европейский союз с 2009 года подвергает Францию жесткой критике за то, что в различных ее городах периодически наблюдается сильное превышение общеевропейских норм по содержанию в воздухе двуокиси азота и сверхмелких частиц (PM10).

Согласно оценкам экспертов, такое загрязнение повинно в смерти в стране 48 тыс. человек в год. В этом году Европейский союз пригрозил Франции, что в случае, если не будут приняты меры по защите атмосферы городов, дело в отношении страны будет разбираться в Суде Евросоюза в Люксембурге. Сама Европейская комиссия рассмотрит вопрос о загрязнении во Франции и предлагаемый ею план нормализации ситуации 30 апреля.