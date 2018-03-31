Жители Волоколамска смогут бесплатно сделать химико-токсикологический анализ крови

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители Волоколамска смогут бесплатно сдать кровь на химико-токсикологическое исследование. Об этом сообщил и.о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В городе организован пункт сдачи крови, где каждый желающий может бесплатно сдать анализ на химико-токсикологическое исследование. Процедура несложная. Все результаты можно будет получить в поликлинике через четыре дня", - отмечается в сообщении.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа, но анализы не подтвердили этих предположений.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа. До этого момента запах со свалки будут подавлять с помощью аэрозольных пушек.