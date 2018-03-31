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Комиссия по приемке здания вошла в освобождаемое помещение генконсульства США в Петербурге

Общество
31 марта, 23:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Ранее сотрудники американского диппредставительства сняли с балкона третьего этажа звездно-полосатый флаг

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Комиссия, отвечающая за приемку зданий, вечером в субботу осмотрела освобождаемый дом 15 на Фурштатской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга, в котором до этого момента действовало Генеральное консульство США. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, должностные лица вошли в здание в 22:00 мск после проверки документов.

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"Прибыла комиссия по приемке", - сказал журналистам дежурящий на месте сотрудник полиции.

Ранее, около 19:30 мск, сотрудники американского диппредставительства сняли с балкона третьего этажа звездно-полосатый флаг и покинули помещения. В течение двух дней, пятницы и субботы, продолжался вывоз имущества - мебели, оргтехники, ковров, картин, комнатных растений и др. За происходившим наблюдали многочисленные журналисты, а также туристы и прохожие, однако ажиотажа в Санкт-Петербурге это событие не вызвало, скоплений народа и автомобильных пробок на Фурштатской в эти дни не наблюдалось.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, также осуществивших высылку российских дипломатов. Американские представители должны были полностью освободить здание генконсульства в Петербурге не позднее 31 марта.

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