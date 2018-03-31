Сотрудники генконсульства США сняли флаг страны со здания в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Флаг США снят с генконсульства страны на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Два сотрудника генконсульства США за минуты сняли национальный флаг с исторического здания в Петербурге.

Корреспонденты ТАСС в течение дня наблюдали за переездом американского консульства: особого ажиотажа вокруг здания не наблюдалось, однако сборы дипломатов и сотрудников проходили под объективами телекамер, поблизости постоянно находились представители СМИ. Сотрудники консульства весь день выносили вещи, в том числе мебель, и складывали их в грузовик с дипломатическими номерами, несколько раз на территорию дипмиссии заезжали грузовые машины транспортных компаний.

При этом сотрудники консульства никак не комментировали журналистам свои действия. К зданию подходили многочисленные туристы и жители города, которые делали фотографии.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, также осуществивших высылку российских дипломатов. Американские представители должны полностью освободить здание генконсульства в Петербурге не позднее 31 марта.