Эксперты: закрытие генконсульства США в Петербурге окажет отложенный эффект на бизнес СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге не приведет к резким переменам в сотрудничестве предпринимателей Северо-Запада России с США, но будет иметь отложенный эффект. Как пояснили опрошенные ТАСС эксперты, у многих предпринимателей, которые работают с США, есть многократные американские визы. Но в будущем возможны усложнение бюрократических процедур и затруднения в получении виз для бизнес-партнеров.

Генконсульство в Санкт-Петербурге отвечает за предоставление услуг американским и российским гражданам на территории всего Северо-Запада России.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, осуществивших антироссийские шаги. Американские представители должны полностью освободить здание генконсульства в городе не позднее 31 марта.

Отложенный эффект

Чаще всего работающие с партнерами из США предприниматели имеют многократные визы. "Насколько я знаю, большинство предпринимателей и псковских, и питерских, всех моих знакомых предпринимателей Северо-Запада, имеют многолетние и многократные визы, поэтому это не скажется каким-то коренным образом на состоянии имеющихся экономических связей", - рассказал ТАСС президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Однако все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что предпринимателям из СЗФО в перспективе станет сложнее получать визы. "Те предприниматели, у которых остались экономические контакты с США, теперь будут получать визы в Москве", - добавил Зубов.

Сложившаяся ситуация в итоге создаст бюрократические трудности, считают в комитете по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. "В любом случае, закрытие любых консульских учреждений затрудняет оформление документов и, как следствие, ухудшает деловую среду, но это является лишь ответной мерой нашей страны на аналогичные действия, которые начали США", - сказал ТАСС глава комитета Максим Мейксин.

Трудности для промышленности и IT

Наибольшее влияние закрытие генерального консульства может оказать на сферу IT и пищевую промышленность, считают в Американской торговой палате в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС исполнительный директор петербургского представительства палаты Мария Чернобровкина, Петербург с закрытием генконсульства может утратить конкурентное преимущество с точки зрения логистики.

"Петербург имел вот это конкурентное преимущество для айтишников, потому что они вообще постоянно мотаются туда-сюда. Одна из причин, почему так много было открыто R&D центров в области информационных технологий в Петербурге - это именно наличие консульства, возможность получения виз и, соответственно, все с этим связанное. Тяжелее будет гораздо привлекать каких-то новых инвесторов просто из-за того, что будет сложная такая логистика для сотрудников", - сказала она.

Американским компаниям не выгодно уходить с петербургского рынка

Между тем, эксперты уверены, что, несмотря на дипломатические сложности, американским компаниям невыгодно уходить с петербургского рынка, и существующая ситуация не окажет серьезного эффекта на торгово-экономические обороты.

"Генконсульство не играет важной роли в осуществлении и развитии торгово-экономических отношений. Компании как работали, так и будут работать, им не выгодно уходить из города. Американские бизнесмены - самостоятельные, практичные люди, и политические вопросы для них не первостепенны. Думаю, что торгово-экономические отношения не ухудшатся", - поделился мнением с ТАСС президент палаты Юрий Бурчаков.

По данным Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), США по итогам 2017 года занимает пятое место в десятке основных торговых партнеров регионов Северо-Западного федерального округа. Ведомство оценивает торговый оборот между СЗФО и США в $3,7 млрд, что составляет почти 5% от общего товарооборота с зарубежными странами. Экспорт товаров в Америку из регионов СЗФО оценивается в 2,2 млрд рублей, а импорт примерно в $1,5 млрд.

По данным СЗТУ, в США из регионов СЗФО экспортируют в основном овощи, пшеничную муку, крупы, злаки, рыбу и морепродукты, пищевые масла и другие продукты. Импортируют из США в СЗФО кофе и чай, соевое масло, тростниковый сахар, какао, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи и иные товары.

Закрытие консульства

Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая,помимо Санкт-Петербурга, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелию, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО сократила на треть состав российской миссии при организации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.