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Власти Петербурга считают, что закрытие генконсульства США негативно повлияет на бизнес

Экономика и бизнес
30 марта, 16:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, марта. /ТАСС

В частности, пострадают интересы американского бизнеса в городе

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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга считают, что закрытие генерального консульства США в городе 31 марта может оказать влияние на бизнес. Об этом ТАСС сообщили 30 марта в комитете по внешним связям Петербурга.

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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье

"Ввиду того, что диппредставительство активно поддерживало интересы американского бизнеса в городе, представляется, что для американской стороны изменения могут коснуться деловых контактов", - сказали в комитете, отметив, что в рамках своих компетенций ведомство окажет всестороннее содействие в исполнении решения МИД в соответствии с нормами международного права и российского законодательства.

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Собеседник агентства добавил, что статистика внешней торговли в последние несколько лет отражала тенденции роста товарооборота между Санкт-Петербургом и США. Так, если в 2015 году товарооборот города и США составлял примерно $1,6 млрд, то в 2016 году достиг $2,9 млрд и установился на уровне $2,2 млрд в 2017 году

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге Мария Чернобровкина озвучила мнение, что закрытие генконсульства негативно скажется на связях между деловыми кругами двух стран, в частности в сфере информационных технологий, пищевой и автомобильной промышленности. "В Петербурге порядка 40 американских компаний и плюс другие иностранные компании, у которых тоже их работы требуют путешествий в США - на тренинги и прочее. Это несколько тысяч человек", - рассказала она ТАСС.

По данным городских властей, сейчас в Петербурге проживают около 1 тыс. граждан США.

Ситуация у генерального консульства и резиденции посла

Из здания генерального консульства на Фурштатской улице и резиденции консула в Гродненском переулке весь день вывозят коробки с вещами, картины, предметы мебели и бытовую технику, передает корреспондент ТАСС. Между зданиями, находящимися в одном районе, курсируют автомобили с дипломатическими номерами и затемненными стеклами. На обоих зданиях висят американские флаги. За ситуацией следят журналисты.

В консульство изредка приходят граждане США и жители города, подававшие документы на получение виз. В частности, несколько вышедших из здания консульства граждан США, живущих в Петербурге, сообщили журналистам, что сожалеют о происходящем.

История вопроса

Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелию, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.

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Темы
Карелия Санкт-Петербург Псковская область Мурманская область Вологодская область Дело Сергея Скрипаля Новгородская область Ленинградская область Архангельская область Калининградская область Ненецкий автономный округ Высылка российских дипломатов
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