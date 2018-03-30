Генконсульство США покидает здание в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Работники Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, получив известие о том, что им до 31 марта нужно покинуть здание на Фурштатской улице, перевозят имущество на легковых автомобилях и избавляются от лишних вещей. За выездом дипломатов в пятницу наблюдают журналисты ТАСС.

Утром 30 марта возле здания генконсульства собрались многочисленные журналисты, которые хотели заснять момент выезда дипломатов, но процесс растянулся. На балконе консульства заметен приспущенный флаг США, но сотрудники консульства не торопятся его снимать. "Пока мы здесь, флаг еще повисит. <...> Наверное, до завтра еще повисит", - сказала журналистам отказавшаяся представиться сотрудница генконсульства.

Централизованного вывоза имущества на грузовиках, вопреки ожиданиям, не произошло. В течение дня работники консульства неспешно выносили из здания вещи в больших сумках, иногда персонал выходил с полными мешками для мусора и оставлял их в соседнем дворе. Здание охраняется в обычном режиме силами полиции, ограничений на доступ в него по сравнению с обычным режимом не было - работники могли войти по пропускам, к зданию приходили курьеры с почтой, и была организована доставка 21 коробки пиццы из ближайшей пиццерии с американским брендом.

Офис дипломатов на Фурштатской улице в течение дня был открыт, но посетителей не принимал, хотя люди пытались сдать заявления или узнать о судьбе уже сданных документов. Петербуржец Михаил пришел к консульству с семьей - женой и маленькой дочкой. "Пришли поинтересоваться по поводу документов, мы подали документы и надеялись досдать документы, но там уже никто не работает. Мы знали, что генконсульство закрывается, но было написано, что до 17:30 работает, но уже не пускают, говорят, коробки собирают. Думаю, что теперь в Москву поедем за визами", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Автомобили с дипломатическими номерами в течение дня курсировали между двумя зданиями, которые находятся в пользовании американского консульства в центральном районе Петербурга на Фурштатской улице и на Гродненском переулке, но эти машины перевозили в основном пассажиров.

Работы по сбору и вывозу вещей активизировались во второй половине дня - из здания на Фурштатской вынесли картины в рамах и офисную технику, которую погрузили в такси. Картины, по свидетельству очевидцев, на фургоне доставили в здание на Гродненском переулке, которое пока остается в пользовании диппредставительства.

Дипломатическая миссия в Петербурге

Санкт-Петербург был первоначальным местом расположения дипломатической миссии США в России, организованной в 1780 году. Первым настоящим "полномочным министром" США в Санкт-Петербурге был Джон Куинси Адамс, который представил свои верительные грамоты императору Александру I в ноябре 1809 года.

После 1917 года американский посол покинул Россию, и дипломатическое присутствие США в городе на Неве прервалось более чем на полвека. Дипломатическое присутствие США В Ленинграде было восстановлено в 1972 году с открытием Генерального консульства США на Фурштатской улице.

26 марта Вашингтон, демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, объявил о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле.

Россия позже объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.