Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсульство США покидает здание в Санкт-Петербурге

Общество
30 марта, 19:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, марта. /ТАСС

Американские представители должны полностью освободить здание на Фурштатской улице не позднее 31 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Работники Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, получив известие о том, что им до 31 марта нужно покинуть здание на Фурштатской улице, перевозят имущество на легковых автомобилях и избавляются от лишних вещей. За выездом дипломатов в пятницу наблюдают журналисты ТАСС.

Утром 30 марта возле здания генконсульства собрались многочисленные журналисты, которые хотели заснять момент выезда дипломатов, но процесс растянулся. На балконе консульства заметен приспущенный флаг США, но сотрудники консульства не торопятся его снимать. "Пока мы здесь, флаг еще повисит. <...> Наверное, до завтра еще повисит", - сказала журналистам отказавшаяся представиться сотрудница генконсульства.

Смотрите также
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье

Централизованного вывоза имущества на грузовиках, вопреки ожиданиям, не произошло. В течение дня работники консульства неспешно выносили из здания вещи в больших сумках, иногда персонал выходил с полными мешками для мусора и оставлял их в соседнем дворе. Здание охраняется в обычном режиме силами полиции, ограничений на доступ в него по сравнению с обычным режимом не было - работники могли войти по пропускам, к зданию приходили курьеры с почтой, и была организована доставка 21 коробки пиццы из ближайшей пиццерии с американским брендом.

Офис дипломатов на Фурштатской улице в течение дня был открыт, но посетителей не принимал, хотя люди пытались сдать заявления или узнать о судьбе уже сданных документов. Петербуржец Михаил пришел к консульству с семьей - женой и маленькой дочкой. "Пришли поинтересоваться по поводу документов, мы подали документы и надеялись досдать документы, но там уже никто не работает. Мы знали, что генконсульство закрывается, но было написано, что до 17:30 работает, но уже не пускают, говорят, коробки собирают. Думаю, что теперь в Москву поедем за визами", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Автомобили с дипломатическими номерами в течение дня курсировали между двумя зданиями, которые находятся в пользовании американского консульства в центральном районе Петербурга на Фурштатской улице и на Гродненском переулке, но эти машины перевозили в основном пассажиров.

Работы по сбору и вывозу вещей активизировались во второй половине дня - из здания на Фурштатской вынесли картины в рамах и офисную технику, которую погрузили в такси. Картины, по свидетельству очевидцев, на фургоне доставили в здание на Гродненском переулке, которое пока остается в пользовании диппредставительства.

Дипломатическая миссия в Петербурге

Санкт-Петербург был первоначальным местом расположения дипломатической миссии США в России, организованной в 1780 году. Первым настоящим "полномочным министром" США в Санкт-Петербурге был Джон Куинси Адамс, который представил свои верительные грамоты императору Александру I в ноябре 1809 года.

Смотрите также

Эксперты: закрытие генконсульства США в Петербурге окажет отложенный эффект на бизнес СЗФО

Власти Петербурга считают, что закрытие генконсульства США негативно повлияет на бизнес

Генконсул США в Петербурге отменил визит в Архангельск в связи с закрытием дипмиссии

Песков: РФ не развязывала дипвойн, США сами вынудили ее отвечать на высылку дипломатов

После 1917 года американский посол покинул Россию, и дипломатическое присутствие США в городе на Неве прервалось более чем на полвека. Дипломатическое присутствие США В Ленинграде было восстановлено в 1972 году с открытием Генерального консульства США на Фурштатской улице.

26 марта Вашингтон, демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, объявил о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле.

Россия позже объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ вызвали послов западных стран
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем
4
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
5
Sky: британский военнослужащий погиб в Сирии в ходе операции под командованием США
6
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США
7
WADA получило новый инструмент давления на Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники