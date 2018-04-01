Индексация социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля коснется 3,9 млн граждан

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Социальная пенсия увеличится в России с 1 апреля на 2,9% (примерно на 255 рублей) у 3,9 млн россиян, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9062 рубля, сообщили в ПФР. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13410 и 13556 рублей, добавили в Пенсионном фонде России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на индексацию социальных пенсий около 10 млрд рублей в текущем году. Получателями социальной пенсии являются инвалиды и бывшие военные, многодетные и малообеспеченные семьи, дети, потерявшие одного или обоих родителей и другие социально незащищенные слои населения.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 30694 рублей и 35387 рублей соответственно, добавили в Пенсионном фонде России.

Социальные пенсии в предыдущий раз индексировались 1 апреля 2017 года на 1,5% и его средний размер составлял 8791 рублей.