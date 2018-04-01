СМИ: в Австрии собираются запретить хиджаб в детских садах и начальных школах

ВЕНА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вице-канцлер Австрии, министр по делам государственной службы и спорта Хайнц-Кристиан Штрахе предложил ввести запрет на ношение хиджаба в австрийских детских садах и начальных школах. Об этом сообщила в воскресенье газета Kronen Zeitung.

"Я выступаю за введение запрета ношения хиджаба в детских садах и начальных школах на федеральном уровне", - заявил Штрахе в интервью газете. Вице-канцлер уверен, что данная мера позволит девочкам к 10 годам жизни чувствовать защиту государства, свободно развиваться и будет способствовать их нормальной интеграции в общество.

По словам Штрахе, запрет на хиджаб в сфере начального образования наряду с изучением немецкого языка станет дополнительным гарантом лучшей интеграции представителей других конфессий в австрийское общество. Вице-канцлер подчеркнул, что мусульманский платок служит разделителем между детьми и мешает интеграции. "Это играет на руку политическому исламу [исламизму], который уже сегодня создал опасные параллельные общества в различных организациях и объединениях", - констатировал австрийский министр. Он добавил, что необходимо начинать применять превентивные меры с самого юного поколения, иначе в несовершеннолетнем возрасте будет слишком поздно.

Запрет на паранджу

В Австрии с 1 октября 2017 года действует "запрет на паранджу" - федеральный закон о запрете сокрытия лица в общественных местах. Он касается в первую очередь носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, кто прячет лицо в общественных местах или на транспорте. Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150, отказ от его исполнения - задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснительной беседы. Исключением стали медицинские марлевые повязки с предписанием врача, холодные погодные условия, праздники или маскарады, профессиональная необходимость.

За полгода после вступления в силу 1 октября 2017 года по 27 марта 2018 года полиция зафиксировала только 50 нарушений нового закона. По заявлению МВД, в значительной мере успешной реализации запрета на ношение паранджи способствовала информационная кампания, запущенная австрийскими властями в виде информационных бюллетеней на четырех языках: немецком, английском, турецком и арабском. Кроме того, министерство иностранных дел заблаговременно позаботилось о том, чтобы проинформировать о нововведении власти тех стран, откуда в Австрию прибывают туристы в одежде, скрывающей лицо и голову.

В большинстве случаев полицейские пока не штрафуют людей за нарушение закона и обходятся разъяснительными беседами и устными предупреждениями. Самым известным штрафником до настоящего времени остается алжирский бизнесмен Рашид Некказ, который ранее устроил несанкционированную акцию в австрийской столице и призывал нарушать новый закон. Он также обещал заплатить штраф за всех мусульманок Австрии, но пока местные стражи порядка оштрафовали его самого на €50 за нарушение порядка.