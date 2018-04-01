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Мэр Волоколамска назвал причину своего отказа от должности замглавы района

Общество
1 апреля, 13:59 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК область/ 1, апреля. /ТАСС

По словам Петра Лазарева, перейдя на другую должность, он "предаст горожан, которые его избирали"

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ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 1 апреля. /ТАСС/. Мэр подмосковного Волоколамска, вблизи которого расположен вызвавший массовые жалобы жителей полигон бытовых отходов "Ядрово", Петр Лазарев отказался от предложенной ему должности заместителя главы Волоколамского района из патриотических чувств к городу. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

"Я считаю, что я должен быть с горожанами. Моя должность меня вполне устраивает. Я считаю, что перейдя на другую должность, даже более значимую, я предам горожан, которые меня избирали", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что и. о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предложил Лазареву повышение на фоне разворачивающейся вокруг "Ядрово" ситуации и после отставки предыдущего главы муниципалитета Евгения Гаврилова. Позднее в социальных сетях появилась информация, что мэр отказался.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию. В качестве компенсационной меры власти предложили местным жителям получить бесплатные двух- и трехнедельные путевки на отдых.

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