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Роспотребнадзор перед Пасхой дал жителям Москвы рекомендации по выбору яиц и куличей

Общество
2 апреля, 10:43 UTC+3

Ведомство не рекомендует покупать продукты в мелких торговых точках, осуществляющих совместную продажу скоропортящихся молочных продуктов и яиц

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Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Продукты к пасхальному столу должны быть свежими и содержать только натуральные ингредиенты, говорится в понедельник в сообщении Роспотребнадзора.

"При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Для окрашивания яиц лучше использовать луковую шелуху или пищевые красители", - говорится в сообщении.

При покупке готового кулича нужно проверить его состав и внешний вид. "В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам", - добавили в ведомстве.

Выбирая творог для приготовления пасхи необходимо обратить внимание на цвет и запах, а также маркировку продукта. "Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. При покупке творога особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта, и на маркировку. Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только "Творог", но и "Творожный продукт" или "Сырный продукт". Это разные по потребительским свойствам продукты", - отмечает ведомство.

Роспотребнадзор советует не приобретать продукты в мелких торговых точках, которые осуществляют продажу скоропортящихся молочных продуктов и яиц, так как совместная реализация данных продуктов не допускается.

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