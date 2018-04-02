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В Думу внесли проект о блокировке интернет-ресурсов за отказ удалять порочащие сведения

Общество
2 апреля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым позволяется ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в законы "Об исполнительном производстве" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно пояснительной записке, они направлены на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

В сопроводительных документах отмечается, что по ст. 152 Гражданского кодекса РФ в том случае, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в интернете, он вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения. "Между тем, специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту", - указывают авторы.

В этой связи законопроектом предлагается ввести конкретные нормы выполнения судебных предписаний по удалению сведений в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. В частности, "в случае, когда лицо, распространившее не соответствующую действительности информации, по истечении срока, установленного для добровольного выполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в сети Интернет сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения таких сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа".

"Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации", - заключается в пояснительной записке.

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Персоны
Пискарев, Василий Иванович
Темы
"Единая Россия"
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