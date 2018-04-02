Пучков: работа по обеспечению противопожарной безопасности будет вестись постоянно

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. МЧС России будет вести планомерную работу по противопожарной безопасности и проводить проверки с привлечением представителей бизнеса, общественных организаций и граждан, заявил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков.

"Это не разовая работа, это планомерная работа. Первый этап мы завершаем до 30 апреля, и в этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области", - сказал министр.

Он дал поручения Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей. "Прошу спланировать мероприятия здесь в центре и во всех субъектах, во всех органах местного самоуправления, ежемесячно проводить дни пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане", - сказал Пучков.

Глава ведомства отметил, что МЧС реализует целую систему мер по снижению рисков пожаров и чрезвычайных ситуаций, но не все они выполняются на высоком уровне.

"Мы реализуем целую систему мероприятий, связанных с предотвращением пожаров, уменьшением последствий чрезвычайных ситуаций. Но, к сожалению, не все выполняется на высоком уровне", - подчеркнул он.

Проверки торговых центров, которые начались после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, глава МЧС назвал только первым шагом к наведению порядка. "Важно, чтобы жестко соблюдались все требования нормативных документов", - сказал он.

Пучков сообщил, что МЧС утвердит программу "12 шагов безопасности", которая будет предусматривать комплекс мер на каждый месяц, чтобы эта тема всегда находилась под контролем, и в конце каждого месяца будут подводиться итоги. "Окончательные итоги мы подведем 30 апреля 2019 года", - сказал глава МЧС.

Он подчеркнул, что после кемеровской трагедии не уменьшается количество техногенных пожаров. "В ряде регионов были сложные пожары в многоэтажных жилых домах, на ряде подобных объектах. Буквально сгорели складские помещения, были возгорания на объектах с круглосуточным пребыванием людей", - рассказал он.

По словам Пучкова, каждые пять минут подразделения МЧС тушат техногенные пожары.

Ситуация с бизнесом

Пучков призвал разобраться в перерегистрации крупного и среднего бизнеса в малые и даже индивидуальные предприятия.

"Мы все вместе должны еще раз посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения путем дробления на малые предприятия, индивидуальные, переход на серые схемы заработных плат", - сказал он на селекторном совещании. Он подчеркнул, что на таких предприятиях возрастают любые риски. "Если человек не получает достойную зарплату, у него не утверждены функциональные обязанности, значит он не будет реализовывать задачи по защите жизни, безопасности и здоровья людей", - пояснил министр.

Он поручил все проверочные мероприятия проводить с участием представителей "Опоры России" и других общественных организаций. "И речь ни о каких новых штатах, ни о каких дополнительных нагрузках, затратах на бизнес не идет, - сказал глава МЧС. - Речь идет только о соблюдении тех нормативных документов, которые они обязаны неукоснительно выполнять".