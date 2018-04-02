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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали цветы для венчания и флориста

Общество
2 апреля, 18:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, апреля. /ТАСС

На церемонии будут белые садовые розы, пионы и бегонии

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ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл выбрали цветы для церемонии венчания, которая пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а также для приема в зале Святого Георгия в день свадьбы. Пара будет окружена белыми садовыми розами, пионами и бегониями. Создавать цветочные композиции будет дизайнер Филиппа Крэддок, которую журнал Vogue назвал "королевой флористов Лондона".

Помощники Крэддок украсят цветами, различными растениями, листвой из королевских садов и парков, ветками бука, березы и граба коридоры, залы, столы и скамьи. Делается это, согласно заявлению Кенсингтонского дворца, в интересах сохранения пчел. Выбор цветов и растений для торжеств, как пояснил его представитель, должен "обеспечить отличную среду для обитания летающих насекомых, поддержать экосистему, создавая здоровое биоразнообразие".

Растения будут выставлены в горшках, кадках, а затем возвращены в природу. По словам Филиппы Крэддок, она "просто счастлива, что занимается проектом", который отличает "тесное взаимодействие, свободный, творческий подход".

Выбор цветов для свадеб британского монархического дома был разнообразным. У Кейт Миддлтон на церемонии венчания в апреле 2011 года с принцем Уильямом был простой и элегантный букет из лилий. В Вестминстерском аббатстве, где проходило торжество, были установлены грабы и полевые клены.

Принцесса Елизавета несла букет орхидей во время свадьбы с принцем Филипом в 1947 году. Вестминстерское аббатство тогда было заполнено белыми лилиями, хризантемами, гвоздиками, розами и плющом. Свежими цветами был украшен и их 3-метровый свадебный торт в Букингемском дворце.

На многоярусном лимонном торте Гарри и Меган Маркл также будет весенняя композиция из цветков бузины. Он заказан у шеф-повара Violet Bakery Клэр Птак.

Обряд венчания Гарри и Меган совершит духовный глава Церкви Англии (ее формальной главой является королева), архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Служба начнется в полдень по британскому времени, на ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган - Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные лица.

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу в часовне Святого Георгия, музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Средства на обеспечение безопасности будут выделены из государственной казны.

О свадьбе 33-летнего Гарри и 36-летней Маркл стало известно в ноябре прошлого года. С тех пор пара совершила четыре совместных визита, побывав в Шотландии, Ноттингеме, Брикстоне (район на юге Лондона) и Кардиффе.

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