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Строительство крупнейшего московского храма по "Программе 200" начнется летом

Общество
2 апреля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Планируется, что возведение храма Дмитрия Донского в Северном Бутове займет три года

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Работы по возведению самого большого храма Дмитрия Донского по "Программе 200" начнется летом текущего года в районе Северное Бутово, рассказал в понедельник депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"Это будет крупнейший в городе программный храмовый комплекс, нацеленный на активную духовно-просветительскую, патриотическую и общественную деятельность. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория, но это оправдано - здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района", - приводит слова Ресина его пресс-служба.

Запланированная площадь храма - около 17 тыс. квадратных метров, не считая подземного пространства. Первая очередь строительства включает в себя сам храм, дом милосердия и котельную, она начнется уже в июне текущего года. Планируется, что строительство займет три года.

Как отметил духовник российской олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев, большая территория храма позволит создать многофункциональное общественное пространство для детей и взрослых.

"Наш комплекс - это, прежде всего, социальный объект. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное - общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека в трех направлениях - духовной, душевной и телесно-эстетической. Если все это грамотно направить в должное русло, такая работа принесет, несомненно, добрые плоды", - отметил он и добавил, что в новом храмовом комплексе, помимо прочего, будут проходить мастер-классы российских олимпийцев для юных спортсменов Москвы.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было построено более 40 храмов, еще 28 находятся в процессе стройки. Участки для храмов подбираются, исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.

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