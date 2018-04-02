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ОНФ требует повысить уровень информационной открытости при решении проблем с "Ядрово"

Общество
2 апреля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Активисты создали независимую группу для контроля за ситуацией

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили о необходимости активнее информировать граждан о разрешении ситуации со свалкой "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС с понедельник.

"На площадке регионального штаба ОНФ в Московской области создана независимая группа общественного контроля за ситуацией за полигоном "Ядрово". "По мнению экспертов, вошедших в состав рабочей группы, одной из ключевых проблем является нехватка открытой информации", - отмечается в сообщении.

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"В этой связи подмосковное отделение ОНФ будет добиваться от региональных властей более открытой информационной политики в сфере экологии как при работе с текущим острым вопросом, так и при работе по другим аспектам экологической безопасности и охраны природы", - приводит пресс-служба ОНФ слова руководителя рабочей группы по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Подмосковье Антона Хлынова.

Проблема "Ядрово"

Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным "саркофагом" из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.

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