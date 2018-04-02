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Миронов предлагает отнести ТРЦ к особо опасным объектам

Общество
2 апреля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" также высказался за введение персональной ответственности, в том числе уголовной, для сотрудников проверяющих госорганов

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает отнести торгово-развлекательные центры к категории особо опасных объектов после трагедии в Кемерове.

"Мы считаем, что торгово-развлекательные центры, в которых находятся кинотеатры и детские развлекательные площадки, должны быть отнесены к особо опасным объектам", - заявил он в понедельник на брифинге журналистам.

Лидер справороссов пояснил, что в настоящее время на особо опасных объектах действует система постоянного и непрерывного государственного контроля. "Если торгово-развлекательные центры работают круглосуточно, значит, там должен постоянно находиться сотрудник, который отвечает за все вопросы безопасности", - добавил политик.

Одновременно Миронов высказался за введение персональной ответственности, в том числе уголовной, для сотрудников проверяющих госорганов. "Если человек поставил свою подпись на каком-либо заключении, он должен нести персональную ответственность", - заключил лидер справороссов.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

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Кемеровская область "Справедливая Россия" Пожар в торговом центре в Кемерове
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