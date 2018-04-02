Эксперты: опыт промышленных и социальных проектов поможет Цивилеву руководить Кузбассом

ТАСС, 2 апреля. Предыдущий опыт бизнесмена и экс-руководителя компании "Колмар" в реализации промышленных проектов окружного масштаба, а также позиция в отношении социальной поддержки угольщиков пригодятся врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву в руководстве регионом. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Цивилева. Тулеев назвал свое решение об уходе единственно верным после пожара в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

До назначения в марте на пост вице-губернатора Кузбасса Цивилев работал в должности гендиректора угледобывающей компании "Колмар", которая ведет деятельность в Нерюнгринском районе Якутии. По словам главы района Виктора Станиловского, во многом благодаря настойчивости и энтузиазму Цивилева год назад открылась территория опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия". "Когда впереди у него есть задача, он энергично, с хорошим запалом, идет к ее выполнению. Он вложил всю свою энергию в создание ТОР "Южная Якутия", которая дала новый импульс развитию района и Якутии в целом", - рассказал ТАСС Станиловский.

За 2017 год благодаря работе ТОР рост вложений в основной капитал Нерюнгринского района составил 64% к уровню 2016 года, валового муниципального продукта - на 36%. "За один год достигнуты серьезные показатели в экономике. Добыча угля в районе в 2017 году составила чуть менее 17 млн тонн при рекорде в советское время в 1988 году в 15 млн тонн", - отметил Станиловский.

При этом, по словам главы района, Цивилев уделил особое внимание социальной поддержке района и работников компании, а также развитию инфраструктуры. "С его приходом модернизировали спортивные объекты, в частности, хоккейный корт стал одним из лучших на Дальнем Востоке. Серьезное внимание уделено развитию школ. Много вложено в строительство жилья, объектов культуры и духовности", - сказал он.

Экс-министр промышленности и геологии Якутии, заместитель гендиректора ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" Андрей Панов отметил, что в должности главы "Колмара" Цивилев "всегда ставил вопрос о создании рабочих мест, подкрепленных соответствующей инфраструктурой, ставил вопросы перед правительством [РФ], со своей стороны шел на помощь городу, району, региону". "Очень было приятно с ним работать. Хорошо, что такие люди востребованы в стране. Я думаю, что его опыт обязательно поможет развиваться региону, которым он сейчас назначен руководить", - резюмировал Панов.

Эффективный руководитель

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, ранее работавший в Нерюнгринском районе, охарактеризовал врио губернатора Кузбасса как "грамотного, эффективного, принципиального руководителя с активной жизненной позицией". По мнению министра, "широкий кругозор и взгляд на вещи позволяет Цивилеву эффективно решать задачи различного уровня".

"На посту гендиректора компании "Колмар" [Цивилев] реализовал значимые как для Нерюнгринского района, так и Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа промышленные проекты: ГОК (горно-обогатительный комбинат - прим. ТАСС) "Денисовский", ГОК "Инаглинский". Дан старт строительству терминала по перевалке угля, ремонтно- механического завода, обогатительной фабрики "Инаглинская-2". В 2017 году под его руководством компания признана одной из самых успешных на Дальнем Востоке", - отметил Терещенко.

Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов охарактеризовал Цивилева как "конкретного и прямолинейного" человека. "Мог давать конкретные ответы, которые могли не всем нравиться. Безусловно, то, что Сергей Евгеньевич назначен руководить регионом - это признание его заслуг как руководителя крупной промышленной компании. Радует, что врио губернатора назначили именно его, человека с опытом работы в бизнесе, промышленности", - отметил он.

О назначении

Прежний губернатор Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, в воскресенье обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Церемония представления врио губернатора региона прошла в понедельник.

Сергею Цивилеву 57 лет, в начале марта его назначили заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Ранее Цивилев с 2012 года работал в якутской угледобывающей компании "Колмар", где занимал сначала должность зампредседателя совета директоров, а с 2014 по 2018 годы - генерального директора. Был также совладельцем "Колмара", однако, после назначения в кузбасскую администрацию заявил, что подарил свой 70-процентный пакет акций супруге.

Ранее ЦИК сообщил, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года.