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Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева

Политика
1 апреля, 14:15 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, апреля. /ТАСС

Эксперты рассказали ТАСС, как Аман Тулеев обретал в регионе репутацию жесткого, но заботливого руководителя

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Аман Тулеев

Аман Тулеев

© Михаил Почуев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Опрошенные ТАСС эксперты считают плодотворной для населения и бизнеса 20-летнюю эпоху руководства Кемеровской областью Амана Тулеева, завершившуюся после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" его отставкой в воскресенье.

Тулеев взял на себя ответственность за трагедию, в которой погибли 64 человека, и покинул пост губернатора, а врио главы региона назначен 57-летний вице-губернатор Сергей Цивилев, пришедший в администрацию области в марте с поста гендиректора угледобывающей компании "Колмар".

О том, как Тулеев обретал репутацию жесткого, но заботливого руководителя и что предстоит сделать новому главе региона, поделились с ТАСС сибирские политики, представители бизнеса и кузбасские эксперты.

Вывел Кузбасс из забастовок

Несмотря на то, что слухи о грядущей отставке Тулеева ходили еще с прошлого лета, когда 72-летний губернатор перенес сложную операцию, свершившийся факт произвел шокирующий эффект. "Я пока в состоянии если не шока, то задумчивости", - признался ТАСС депутат кемеровского облсовета от "Справедливой России" Владимир Волчек.

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Его коллега по облсовету, депутат от "Единой России" Олег Шурыгин говорит, что "уходит эпоха Тулеева", и вспоминает, что тот не только руководил регионом 20 лет, но и был видной политической фигурой, уважаемой народом. По словам Шурыгина, больше всего ему запомнилось, как во время забастовки шахтеров, которые перекрыли Транссиб, Тулеев не боялся выходить и общаться с ними.

Другие собеседники агентства отмечают профессиональные навыки Тулеева и привязанность к своему региону. Экс-полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе и бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский назвал его "старшим товарищем, у которого учился". Бывший спикер думы Томской области и член Совета федерации Борис Мальцев, работавший много лет в соседнем регионе и пересекавшийся с Тулеевым, отметил, что "свой Кузбасс он оберегал, как наседка".

"Кузбасс - это очень серьезный район, тяжелый, потому что громадное количество объектов промышленности, горняки, металлурги - публика серьезная. Желающих захватить это было много - бандитов, кого угодно, и он с этим справился, навел порядок. В деревнях между Томском и Кемерово, где я встречаюсь с людьми, его просто боготворят" - сказал Мальцев.

Мнения жителей Кузбасса в социальных сетях разделились. Одни критикуют Тулеева, считая, что в случившемся в "Зимней вишне" есть и его вина, другие поддерживают. "Он вывел Кузбасс из забастовок и возродил любовь молодежи к знаниям, уважение к пенсионерам. Бизнес Тулеева боялся, после каждого звонка на горячую линию губернатора собственников предприятий трясло", - пишет жительница Кузбасса Ольга Шубина.

А по мнению кемеровчанина Константина Колоскова, с отставкой губернатора станет легче жить. "Давно пора, хоть жить легче станет", - пишет горожанин в группе "Я из Кемерово". Некоторые пользователи и вовсе предположили, что отставка Тулеева - первоапрельский розыгрыш.

Умные и жесткие

"Такая область, как Кемеровская, должна управляться умными, талантливыми и жесткими людьми", - считает сенатор Мальцев. А депутат Шурыгин надеется, что врио губернатора Цивилев продолжит политику Тулеева.

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Новому руководителю области, уверены эксперты, придется нелегко на этом посту: как отмечает Толоконский, Тулеев умело консолидировал различные силы в регионе, и эту работу необходимо продолжить. По мнению Толоконского, Цивилеву предстоит в первую очередь сформировать стратегию развития региона, которая позволит объединить и общество, и элиты.

"Любому региону требуется определенное обновление и, безусловно, здесь очень важно опереться на мнение специалистов. В Кузбассе очень много талантливых людей. Цивилев уже какое-то время поработал, знаком с лидерами и общественных организаций, и бизнеса - желаю ему продолжать все лучшие традиции и, в то же время, быть настроенным на обновление", - подчеркнул Толоконский.

Кемеровский социолог Игорь Бельчик пояснил ТАСС, что обновление должно заключаться как в кадровых перестановках в региональной власти, так и в перестройке самой политической системы региона - ее необходимо сделать менее завязанной на одного лидера.

"Политическая система Кузбасса опиралась на излишнюю вертикализацию власти. Безусловно, должна быть публичность, должно быть экспертное сообщество", - подчеркнул Бельчик.

Социальная ответственность угольщиков

Представители главной отрасли экономики Кузбасса - добычи и переработки угля - отметили важность сохранения социальной ответственности бизнеса в регионе. Дороги, городское благоустройство - то, за что много хвалили Тулеева и в соседних регионах - часто создавалось не из бюджетных средств, а силами крупных угледобывающих компаний. Угольные компании в регионе традиционно шефствуют над закрепленными за ними территориями, сказал гендиректор компании "Сибкоул", добывающей уголь в Прокопьевском районе области, Алексей Руденко.

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"Мы, скажем так, порядок наводим, облагораживаем. В первую очередь - это социальная ответственность, потому что Кемеровская область всегда относилась и к людям, и к работодателями с пониманием", - отметил он.

Социальная ответственность отрасли, выстроенная при Тулееве, позволит избежать серьезных перемен в угольном секторе, считает председатель профсоюза работников угольной промышленности "Росуглепроф" Иван Мохначук. "Не думаю, что сама отставка Тулеева как-то сильно повлияет или изменит ситуацию с взаимоотношениями в угольной отрасли. Есть тарифное соглашение отраслевое, которое является одним из основных документов, по которому сформированы правила взаимоотношения между работодателем и работниками угольной отрасли", - сказал он.

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А вот авторитет у шахтеров и их доверие Цивилеву предстоит завоевывать, тем более, после пожара в "Зимней вишне", считает Мохначук. "Посмотрим, как он будет решать, это касается не только кемеровчан, но и России в целом, потому что надо понять - я видел много гибелей шахтеров, когда здоровые мужики, молодые мужики погибали в шахте. А когда погибают дети...", - сказал он.

Руденко, в свою очередь, ждет, что новый руководитель области будет проявлять такое же участие в делах угольщиков, как и Тулеев. Он вспоминает, что бывший губернатор оказывал помощь "Сибкоулу", когда из-за выработки запасов угля компания оказалась под угрозой закрытия. "У нас запасы заканчивались, и там людей пришлось всех бы увольнять и закрывать предприятие, поэтому писали на губернатора, и на местных уровнях, и городскому главе и району, также выходили на Роснедра. Нас поддержали, смогли жить дальше", - вспоминает Руденко.

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