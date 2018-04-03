Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: выпущенные на волю амурские тигры и их потомство чувствуют себя хорошо

Общество
3 апреля, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ученые убедились, что трое тигрят летом смогут отделиться от матери и жить самостоятельно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Приморский центр реабилитации и реинтродукции тигров (центр "Тигр") сообщил об успехе проекта выпуска в естественную среду обитания группы амурских тигров. По оценке специалистов, отслеживающих передвижение животных с помощью фотокамер и GPS оборудования, за два года они полностью адаптировались.

"Тигриная семейка, тигры Боря, Светлая и трое их тигрят, которые обитают в Еврейской автономной области, как и другие тигры, чувствуют себя отлично. Такие выводы сделали сотрудники Центра "Амурский тигр", МРОО "Центр "Тигр" и Службы охотничьего надзора ЕАО после весенней экспедиции в заказник "Журавлиный", - сообщается во вторник на сайте Приморского центра "Тигр".

Ученые, проверив фотоловушки, убедились, что трое тигрят уже летом смогут отделиться от матери и жить самостоятельно. Тигры Борис и Светлая также находятся в прекрасной форме.

"В условиях дикой природы у тигров довольно высокий процент гибели по естественным причинам, особенно тигрят на первом году жизни <...> Тигрица Светлая, у которой это первый выводок, смогла обеспечить условия для выживания трех тигрят", - цитирует пресс-служба генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Тигрица Филиппа, выпущенная в дикую природу после реабилитации год назад, обитает в заказнике по соседству. Специалисты отслеживают хищницу через ошейник с GPS-модулем. Полученные данные свидетельствуют о том, что тигрица также чувствует себя хорошо.

Тигры в Еврейской автономии

Тигров Бориса, Светлую и Филиппа нашли в тайге ослабленными и больными. Их вылечили, подготовили по специальной программе для жизни в дикой природе в Приморском центре реабилитации и реинтродукции и выпустили на волю. Борис и Светлая встретились в заказнике "Журавлиный" в Еврейской автономии в декабре 2015 года и сформировали пару. А два года спустя там появилась тигрица Филиппа.

Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки выпустили в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял Владимир Путин.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета 2018 года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Хабаровский край Еврейская автономная область
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости