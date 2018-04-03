Международный аэропорт Ульяновск планируют открыть после реконструкции в мае

УЛЬЯНОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Ульяновские власти планируют 5 мая запустить международный аэропорт Ульяновск имени Н. М. Карамзина после реконструкции. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента транспорта Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Юрий Чибисов.

"Губернатор поставил задачу открыть аэропорт 5 мая. На этот срок мы будем ориентироваться", - сказал он.

Ранее председатель правительства региона Александр Смекалин сообщил журналистам, что открытие международного аэропорта Ульяновск планировалось в марте. Он отмечал, что строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, аэропорт полностью готов к эксплуатации. По данным Смекалина, перенос сдачи объекта произошел из-за расхождений в проекте и строительстве. В связи с этим в проект внесли корректировки, после чего необходима повторная экспертиза.

До этого объект рассчитывали открыть в начале января, но сроки сертификации сдвинули. По сведениям Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, это было связано с изменением законодательства во время проведения реконструкции, после чего изменились требования к проектной документации.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска, рядом с поселком Баратаевка. Открытие международных направлений, по предварительным прогнозам, позволит увеличить объемы перевозок к 2030 году до 1 млн человек.