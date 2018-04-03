МЧС Петербурга предупредило о мошенниках, представляющихся сотрудниками пожарного надзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило о мошенниках, представляющихся жителям города сотрудниками пожарного надзора. Они предлагают обследовать жилье на предмет безопасности и за деньги установить дымовые извещатели, которые, в соответствии с адресной программой, устанавливают бесплатно.

"Неизвестные, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, предлагают обследовать жилые помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и коммерческие услуги в рамках программы по установке автономных дымовых пожарных извещателей, хотя их установка проводится бесплатно в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально-незащищенных групп населения, предоставляемых администрациями районов", - говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-службы.

В МЧС также отметили, что в полномочия пожарного надзора не входят подобные проверки квартир многоквартирных домов.

"Сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменном одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что массовые проверки торговых центров проходят по всей России после трагедии в Кемерове. Спасатели проводят учебно-тактические занятия, проверяют наличие пожарной сигнализации.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта произошел пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 - дети. Рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.