Комитет Госдумы по транспорту не поддержал проект о выдаче водительских прав с 16 лет

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал во вторник нижней палате парламента отклонить законопроект, которым предлагалось предоставить право управления транспортными средствами категории "В" гражданам, достигшим возраста 16 лет.

Как отметил глава комитета Евгений Москвичев, "выдавать водительские права гражданам моложе 18 лет нецелесообразно".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от КПРФ Олегом Смолиным. Согласно его инициативе, "дети в возрасте от 16 до 18 лет смогут водить автомобили категории "В" под контролем людей, обладающих обычными правами". Предполагалось, что в новых правах должна быть пометка "U" (юношеские) и действовали бы они до достижения указанными лицами 18-летнего возраста.

Парламентарий предлагал предусмотреть административную ответственность для владельцев юношеских прав, управляющих транспортом в отсутствие взрослых опытных водителей, в виде штрафа (от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей). Смолин заявлял, что "его инициатива позволит развивать навыки вождения у юных граждан, достигших 16-летнего возраста", а принятие законопроекта повысило бы, на его взгляд, безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет.