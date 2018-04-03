Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал проект о выдаче водительских прав с 16 лет

Общество
3 апреля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Глава комитета Евгений Москвичев назвал такие изменения "нецелесообразными"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал во вторник нижней палате парламента отклонить законопроект, которым предлагалось предоставить право управления транспортными средствами категории "В" гражданам, достигшим возраста 16 лет.

Как отметил глава комитета Евгений Москвичев, "выдавать водительские права гражданам моложе 18 лет нецелесообразно".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от КПРФ Олегом Смолиным. Согласно его инициативе, "дети в возрасте от 16 до 18 лет смогут водить автомобили категории "В" под контролем людей, обладающих обычными правами". Предполагалось, что в новых правах должна быть пометка "U" (юношеские) и действовали бы они до достижения указанными лицами 18-летнего возраста.

Парламентарий предлагал предусмотреть административную ответственность для владельцев юношеских прав, управляющих транспортом в отсутствие взрослых опытных водителей, в виде штрафа (от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей). Смолин заявлял, что "его инициатива позволит развивать навыки вождения у юных граждан, достигших 16-летнего возраста", а принятие законопроекта повысило бы, на его взгляд, безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Смолин, Олег Николаевич Москвичев, Евгений Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости