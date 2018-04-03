Москалькова требует обеспечить права российских моряков, находящихся на судне "Норд"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова требует обеспечить права российских граждан, находящихся на рыболовецком судне "Норд", задержанном украинскими пограничниками. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, которое поступило в ТАСС во вторник.

"Расцениваю эту парадоксальную ситуацию как вопиющее нарушение норм международного права и призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула", - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что уполномоченный по правам человека в РФ направила обращение в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, а также уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека с просьбой разобраться в сложившейся ситуации "и принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами международного права".

26 марта украинскими пограничниками в водах общего пользования Азовского моря было задержано крымское рыболовецкое судно "Норд" с командой из 10 российских граждан. По сведениям Москальковой, у членов команды изъяты российские паспорта, на людей оказывается давление с целью принудительного признания себя гражданами Украины. Омбудсмен утверждает, что "существуют значительные трудности с обеспечением команды судна питьевой водой, продовольствием и медикаментами, а российскому консулу отказывают в посещении моряков".