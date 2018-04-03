Минприроды, "Газпром" и "Сколково" создали план внедрения "зеленого" финансирования в РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минприроды, ПАО "Газпром нефть" и МШУ "Сколково" проанализировали мировой опыт в сфере "зеленого" финансирования и разработали пилотный проект для стимулирования инвестиций в экологию в РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минприроды.

"В рамках проекта определены механизмы стимулирования "зеленых" инвестиций, который могут дать импульс для перехода к "чистому" транспорту, снижению негативного воздействия на водные объекты, атмосферный воздух, содействовать развитию "зеленого" строительства, развития альтернативной энергетики, устойчивого земледелия", - говорится в сообщении.

Результаты пилотного проекта планируется использовать при реализации Концепции развития "зеленой" экономики в РФ. Предполагается, что, в случае успешного воплощения проекта, к 2027 году в России будет возможно вкладывать в экологическую модернизацию более 2% ВВП.