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"Известия": с пропагандой терроризма в соцсетях и СМИ будут бороться "народные дружины"

Общество
4 апреля, 5:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборной пообещал принятие осенью соответствующего документа

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Народные дружины", сформированные из гражданских активистов, планируют создать для выявления в социальных сетях и СМИ материалов, содержащих экстремистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.

"Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму", разработанного для стран-членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ. Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон", - рассказал собеседник.

"Мы живем во время, когда с помощью мобильного устройства можно развернуть самолет или нарушить работу атомной станции, а информационные войны представляют не меньшую опасность, чем реальные. Влияние на настроения общества, промывка мозгов - эффективные инструменты преступников, и государство должно обладать всеми необходимыми инструментами для противодействия ему", - заявил Выборный.

Как отмечается в материале, для усиления борьбы с кибератаками планируется ужесточить и контроль доступа к государственным информационным ресурсам. Для этого может быть введена дополнительная идентификация пользователей и регистрация их действий в сети.

Из законопроекта следует, что проверки коснутся интернет-сообществ, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них "антитеррористическое информационное доминирование": раскрывать несостоятельность идеологии и склонять к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, окажут "психологическую и иную помощь".

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