Автопробег "Тотального диктанта" встретили во Владивостоке орфографическим митингом

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Митинг в честь прибывших во Владивосток участников автопробега акции "Тотальный диктант" состоялся на центральной площади города, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Организаторы мероприятия назвали два сложных слова, которые встретятся в самом диктанте.

"В каждом городе мы проводим встречи с жителями, кто-то называет это орфографическими митингами, и говорим о русском языке и везде называем и разбираем по одному - два слова, которые встретятся в диктанте. Владивостоку досталось два слова", - рассказала ТАСС руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

По ее словам, участники автопробега также собирают большой текст про свое путешествие. Каждый житель каждого города, через который лежал путь, мог составить небольшой кусочек текста о своем городе и предложить организаторам для включения в повествование.

Автопробег начался в Новосибирске, который всегда был официальной столицей акции, и завершился во Владивостоке, который выбран столицей диктанта в 2018 году. Участники преодолели 5,7 тыс. км по российским дорогам.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой - показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в ней приняли более 200 тысяч человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около тысячи городов по всему миру. Столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.