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Девочка из Волоколамска в Голландии увидит работу заводов по сортировке мусора

Общество
4 апреля, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам Андрея Воробьева, "хорошая девочка Таня" и ее семья поедут на экскурсию за счет властей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Десятилетняя жительница Волоколамска Таня, показавшая губернатору региона "угрожающий" жест на недавнем стихийном митинге за закрытие мусорного полигона "Ядрово", за счет местных властей поедет в Голландию для знакомства с работой мусороперерабатывающих заводов. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Хорошая девочка Таня, наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет", - отметил губернатор.

Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после появления на митинге за закрытие мусорного полигона "Ядрово". На видео, которое разошлось в интернете, она показала пальцем на Воробьева, затем провела рукой по горлу. Позже она объяснила журналистам, что это не было угрозой. По словам Тани, жест означал, что полигон убивает местных жителей, загрязняя воздух.

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