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В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

Общество
4 апреля, 11:16 UTC+3

Бурые и гималайские медведи еще продолжают спать, отметили в пресс-службе зоосада

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© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Белогрудые ежи проснулись от зимней спячки в Московском зоопарке, сообщили в среду в пресс-службе столичного зоосада.

"В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму", - приводит пресс-служба слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Как пояснила Акулова, белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе на лесных опушках, окраинах полей, берегах каналов и оврагов. Ежей можно увидеть в павильоне "Ночной мир" и на экспозиции "Фауна России" столичного зоопарка.

"Поскольку ежи активны в ночное время, у посетителей гораздо больше шансов понаблюдать за ними именно в "Ночном мире", где животные ведут свой обычный образ жизни под покровом искусственных сумерек", - добавила Акулова. В первые недели после спячки ежи наиболее активны, так как все их силы направлены на поиск пищи, отметила директор зоопарка.

Первыми в столичном зоопарке в этом году проснулись разбуженные зоологами тушканчики (зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса), за ними из спячки вышли еноты и ежи.

Медведи впали в спячку 6 декабря прошлого года. Таким образом, животные спят уже почти четыре месяца. Обычно медведи выходят из спячки в середине марта - так было и в прошлом году - тогда животные проснулись 15 марта.

Ожидается, что в ближайшие несколько недель в Московском зоопарке из спячки выйдут медведи, сурки, енотовидные собаки, бурундуки и сони - мелкие грызуны, похожие на мышей или белок. 

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