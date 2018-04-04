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Опрос: президент России назван самым популярным зарубежным политиком в Молдавии

Общество
4 апреля, 12:28 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 4, апреля. /ТАСС

По данным Центра социологических исследований CIVIS, рейтинг российского лидера составляет 55%

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КИШИНЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является самым популярным зарубежным политиком в Молдавии. Таковы результаты опроса, представленного в среду Центром социологических исследований CIVIS.

По данным социологов, наибольшим доверием из зарубежных лидеров среди большинства жителей Молдавии пользуется президент России - его рейтинг составляет 55%. Далее в списке следуют экс-президент Румынии Траян Бэсеску, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Замыкают список глава Украины Петр Порошенко и бывший президент Грузии, экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Отвечая на вопрос, какую страну можно назвать наиболее дружественной по отношению к Молдавии, 39% участников опроса назвали Россию, 35% - Румынию, 8% - Германию, 7% - США и 5% - Украину.

Исследование проводилось с 10 по 28 марта, в нем приняли участие 1,55 тыс. человек. Авторы утверждают, что максимальная погрешность составляет около 3%.

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Персоны
Бэсеску, Траян Меркель, Ангела Йоханнис, Клаус Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Саакашвили, Михаил Николаевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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