Опрос: президент России назван самым популярным зарубежным политиком в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является самым популярным зарубежным политиком в Молдавии. Таковы результаты опроса, представленного в среду Центром социологических исследований CIVIS.

По данным социологов, наибольшим доверием из зарубежных лидеров среди большинства жителей Молдавии пользуется президент России - его рейтинг составляет 55%. Далее в списке следуют экс-президент Румынии Траян Бэсеску, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Замыкают список глава Украины Петр Порошенко и бывший президент Грузии, экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Отвечая на вопрос, какую страну можно назвать наиболее дружественной по отношению к Молдавии, 39% участников опроса назвали Россию, 35% - Румынию, 8% - Германию, 7% - США и 5% - Украину.

Исследование проводилось с 10 по 28 марта, в нем приняли участие 1,55 тыс. человек. Авторы утверждают, что максимальная погрешность составляет около 3%.