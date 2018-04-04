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Минэкологии Подмосковья не выявило разлива фильтрата с коломенского полигона "Воловичи"

Общество
4 апреля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В министерстве заявили, что объект работает в штатном режиме

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области не обнаружили разлива опасной жидкости - фильтрата с полигона бытовых отходов "Воловичи" в Коломенском городском округе Подмосковья, объект работает в штатном режиме, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Не соблюдаются интервалы при отсыпке тела полигона грунтами, выявлено складирование утильных автопокрышек на теле полигона. <…> В ходе <...> выездных проверок разливов фильтрата наши инспекторы не обнаружили. Ситуация на полигоне нормальная, объект эксплуатируется в штатном режиме", - сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в РБК сообщили о разливе фильтрата, образующегося при гниении отходов на полигонах бытового мусора с "Воловичей".

"Воловичи" - один из пяти полигонов в Подмосковье, старые отработанные части которых будут закрыты и рекультивированы и при которых откроются новые современные карты. Согласно документам минэкологии Подмосковья, новая часть коломенской свалки будет принимать до 500 тыс. тонн отходов в год с 2019 года.

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