Медведев обещает решить проблему размещения хостелов в жилых домах после ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что глава правительства высказал мнение о необходимости ограничивать работу хостелов, которые размещаются в жилых помещениях, заверив, что соответствующие меры, в том числе и законодательные, будут приняты после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как отмечает Миронов, слова которого приводит пресс-служба фракции в среду, на встрече, прошедшей в преддверии ежегодного доклада премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года, Медведев высказал мнение, что нужно вводить ограничения на функционирование таких гостиниц. "В частности, чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны три четверти всех жильцов дома и жители всех соседних квартир", - привел Миронов позицию главы правительства.

"Дмитрий Медведев сообщил, что после чемпионата мира по футболу будут подготовлены предложения, в том числе законодательные, о наведении порядка с такими гостиницами, которых только в Москве около полутора тысяч, не меньше и в Петербурге", - цитирует Миронова пресс-служба фракции.

Причем, подчеркнул глава справороссов, "ограничительные меры будут иметь обратную силу, то есть проходить согласительные процедуры будут все хостелы, независимо от времени открытия".

В беседе участвовал также председатель Госдумы Вячеслав Володин и ряд членов кабинета министров. 11 апреля Медведев выступит в Госдуме с отчетом о проделанной работе правительства в 2017 году.

История вопроса

Вопрос о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых помещениях поднимается депутатами не первый раз. Ранее в ходе второго чтения законопроекта "Об основах туристской деятельности в РФ", которым вводилась обязательная классификация объектов туристской индустрии, Госдума отклонила предложенную депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым поправку, которой предлагалось запретить размещать гостиницы в жилых домах.

Тогда депутаты объяснили данное решение тем, что подобный запрет следует принять в рамках другого законопроекта. Речь идет о документе, внесенном в нижнюю палату парламента главой комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия"), которым соответствующие изменения предлагается внести в Жилищный кодекс РФ. Этот законопроект был внесен в сентябре 2015 года и принят нижней палатой в первом чтении в мае 2016 года.

В текущем созыве профильный комитет уже дважды откладывал срок представления поправок: сначала до ноября 2017 года, затем до апреля 2018 года.

21 марта схожий законопроект, также направленный на установление запрета размещать хостелы в жилых помещениях, в том числе многоквартирных домов, был внесен на рассмотрение нижней палаты. Причем помимо Хованской в этот раз его авторами выступили депутаты от других фракций, среди которых вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба от "Единой России").