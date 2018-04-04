При реконструкции старинного моста в Калининграде использовали цветочные горшки

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Фирма-подрядчик при реконструкции Высокого моста в Калининграде, чтобы скрыть металлические крепежные болты на опорах освещения, надела на них пластиковые цветочные горшки, покрасив их в черный цвет.

Когда краска с горшков стала облезать, обнажив их первоначальный цвет, горожане забили тревогу и выложили фото в соцсетях фото с изображением строительной "инновации".

В компании "АБЗ-Дорстой", которая занималась реконструкцией Высокого моста, ТАСС пояснили, что данный "конструктивный элемент" является временным решением.

"Пластиковые горшки, использованные в качестве защитного кожуха узла крепления столба являются временной мерой. Замена временных кожухов на металлические будет выполнена в течение недели", - сказала начальник отдела общественных связей компании Екатерина Гришина.

В свою очередь, в пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что в данной истории поручено разобраться Управлению капитального строительства.

Высокий мост в Калининграде ввели в эксплуатацию после реконструкции в конце марта, хотя изначально планировалось его сдать к лету 2017 года. Тогда сроки сдвинулись, поскольку пришлось вносить коррективы в проектную документацию в связи со строительством пешеходного тоннеля. Цена контракта, который выполняло ЗАО "АБЗ-Дорстрой", составила почти 1 млрд рублей.

О Высоком мосте

Мост появился в 1520 году - деревянная переправа через реку Преголя соединила район Форштадт с островом Ломзе. Спустя три с половиной столетия его реконструировали: в 1882 году укрепили кирпичные опоры, а пришедшие в негодность деревянные детали конструкции заменили металлическими. В то же время возвели небольшое здание, где размещались рычаги и механизмы, с помощью которых осуществлялось разведение моста.

В 1939 году сооружение демонтировали. Отступив несколько метров от старых кирпичных опор, строители возвели новые из бетона, на которые установили прочный металлический настил.

Весной 2016 года решили провести ремонт транспортной развязки на перекрестке улиц Багратиона, Дзержинского и Октябрьской - в том районе, где находится мост Высокий. Само сооружение решили реконструировать к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в 11 городах России.